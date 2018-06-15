Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısı büyük olasılıkla Guti olacak. Siyah- Beyazlı yönetim Guti'yle büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de Guti'ye onay vermesinin ardından artık top yönetimde. Başkan Fikret Orman'ın Guti'yi haftaya açıklamasına
Guti Kartal için gün sayıyor
İspanyol futbol efsanesi Guti’nin Güneş’in yardımcısı olmasına kesin gözüyle bakılıyor
- 15 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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