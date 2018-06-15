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Guti Kartal için gün sayıyor

İspanyol futbol efsanesi Guti’nin Güneş’in yardımcısı olmasına kesin gözüyle bakılıyor

Guti Kartal için gün sayıyor
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısı büyük olasılıkla Guti olacak. Siyah- Beyazlı yönetim Guti'yle büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de Guti'ye onay vermesinin ardından artık top yönetimde. Başkan Fikret Orman'ın Guti'yi haftaya açıklamasına
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