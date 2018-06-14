Rafael imzaya kaldı

Beşiktaş ilk transferini gerçekleştirmeye çok yakın. Bir süredir sağ bek arayışlarında Lyon'da forma giyen Rafael için görüşmelerini sürdüren Siyah-Beyazlı yönetim Fransız kulübü ile anlaşmaya çok yaklaştı. 1 haftadır süren görüşmelerin ardından iki kulüp 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında uzlaşma sağladı.



​3 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK

Anlaşma detayları sonuca bağlanır bağlanmaz bu transfer açıklanacak. 27 yaşındaki Brezilyalı sağ bek de Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. Rafael ile yönetimin 3 yıllık sözleşme konusunda da anlaştığı öğrenildi.



​MARCELO'NUN DA PAYI BÜYÜK

Rafael'in Siyah- Beyazlı ekibi tercih etmesindeki diğer nedenin de Lyon'da oynayan eski Beşiktaşlı Marcelo olduğu belirlendi. Marcelo'nun Rafael'e, "Mutlaka git. Beşiktaş büyük bir kulüp" dediği ortaya çıktı.



7 SEZON M.UNİTED'DA OYNADI

Kariyerine Brezilya'nın Fluminense takımında başlayan Rafael, 2008-2015 yılları arasında M.United forması giydi. 2015'te Lyon'a transfer olan Brezilyalı sağ bek son 3 sezondur Lyon'da oynuyor. Rafael 2 kez de Brezilya Milli Takımı'nda forma giydi.