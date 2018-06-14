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Pereira&Terraneo’nun leri gönderiliyor

Pereira&Terraneo’nun transferleri gönderiliyor
F.BAHÇE, Pereria ile sportif direktör Terraneo'nun döneminde, kasasından 45 milyon Euro çıkararak yaptığı 11 in 8'iyle yollarını ayırdı. Volkan Şen, , Nani, Ba, Fabiano, Markovic, Kjaer ve Fernandao ile yollar ayrıldı.
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  • 14 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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