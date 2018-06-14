Pereira&Terraneo’nun transferleri gönderiliyor

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'nun döneminde,
kasasından 45 milyon Euro
çıkararak
yaptığı 11 transfer
in
8'iyle yollarını
ayırdı. Volkan Şen, Van Persie
, Nani
, Ba, Fabiano
, Markovic, Kjaer
ve Fernandao
ile yollar ayrıldı.
- 14 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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