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5 milyonu veren alır

Kasımpaşa’dan Trezeguet açıklaması

5 milyonu veren alır
Cimbom'un en büyük transfer hedeflerinden Trezeguet konusunda Kasımpaşa'dan açıklama geldi. Başkan Hilmi Öksüz, "Trezeguet için 5 milyon Euro ödeyen bonservisi alır. Ancak Türkiye'nin şartlarına bakarsak, hiçbir büyük kulübü bu parayı 'tık' diye ödeyemez" dedi.
  • 14 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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