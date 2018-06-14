Cimbom'un en büyük transfer hedeflerinden Trezeguet konusunda Kasımpaşa'dan açıklama geldi. Başkan Hilmi Öksüz, "Trezeguet için 5 milyon Euro ödeyen bonservisi alır. Ancak Türkiye'nin şartlarına bakarsak, hiçbir büyük kulübü bu parayı 'tık' diye ödeyemez" dedi.
5 milyonu veren alır
Kasımpaşa’dan Trezeguet açıklaması
- 14 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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