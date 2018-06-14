5 milyonu veren alır

Cimbom'un en büyük transfer hedeflerinden Trezeguet konusunda Kasımpaşa'dan açıklama geldi. Başkan Hilmi Öksüz, "Trezeguet için 5 milyon Euro ödeyen bonservisi alır. Ancak Türkiye'nin şartlarına bakarsak, hiçbir büyük kulübü bu parayı 'tık' diye ödeyemez" dedi.