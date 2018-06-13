Cimbom’a UEFA şoku!

Uzun süredir Galatasaray'da büyük bir merakla beklenen UEFA anlaşmasının şartları açıklandı... Dün akşam UEFA resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Sarı-Kırmızılılar 4 yıllık yeni bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmaya göre 3 taksitte ödenmek üzere 6 milyon Euro para cezası verildi. Bu para, kulübün Şampiyonlar Ligi gelirlerinden kesilecek. Eğer Galatasaray 4 yıllık şartlara uymazsa bu ceza 15 milyon Euro'ya çıkacak.



​ZARAR 20 MİLYON EURO'YU AŞAMAZ

Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi A kadrosuna maksimum 21 oyuncu yazabilecek. Şartlara uyulması halinde her yıl bu sayı 1 oyuncu artacak. Ayrıca Sarı-Kırmızılılar bu sezon futbolda maksimum 20 milyon Euro, 2019- 20 sezonunda ise 10 milyon Euro zarar edebilecek. 2020-21'de ise bütçede zarar olmayacak.



​FENER&TRABZON KISMEN UYDU

UEFA beklenildiği gibi Galatasaray'a transferde "sattığın kadar oyuncu al" şartını getirdi. Anlaşmaya, "Transfer pozisyonunda ekside olamazsın" maddesi konuldu. UEFA, Beşiktaş'ın anlaşma şartlarına tamamen, F.Bahçe ve Trabzon'un ise kısmen uyduğunu da açıkladı.

MEN CEZASINI ENGELLEDİK

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'nın Galatasaray'a verdiği cezayı değerlendirdi. 147 milyon Euro zararla UEFA'nın karşısına çıktıklarını belirten Cengiz, "Yaptığımız görüşmelerde UEFA'yı ikna ettik ve Avrupa'dan men cezasını engelledik. UEFA tarihinde bir yapılandırma anlaşması bir takımla üst üste 2. kez yapıldı. Her yıl için 2 milyon Euro ceza kesildi. En kötü durumda verdiği ceza %7 bile değil. %6. Müthiş bir şey." diye konuştu. Cengiz, Şampiyonlar Ligi listesine yazılacak olan 21 oyuncu içerisinde yerli statüsünde olması gereken futbolcu sayısının ise 1'i altyapıdan olmak üzere 5 olduğunu açıkladı.