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’le yollar ayrıldı

Gökhan Keskin’le yollar ayrıldı
Beşiktaş Futbol Akademi Sportif Direktörlük görevini yürüten Gökhan Keskin ile yolları ayırdı. sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolculuk döneminde 'a değerli katkılar veren 'e emekleri için teşekkür eder başarılar dileriz" dendi.
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