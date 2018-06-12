Beşiktaş Futbol Akademi Sportif Direktörlük görevini yürüten Gökhan Keskin ile yolları ayırdı. İnternet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolculuk döneminde Beşiktaşımız'a değerli katkılar veren Gökhan Keskin'e emekleri için teşekkür eder başarılar dileriz" dendi.
Gökhan Keskin’le yollar ayrıldı
Etiketler: Gökhan Keskin , İnternet , Beşiktaşımız
- 12 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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