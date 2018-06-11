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Yanal’la sürpriz görüşme

F.Bahçeli idareciler, deneyimli hoca ile görüşerek fikir alışvreişinde bulundu. Yönetimin ilk tercihinin yabancı hoca olduğu, Yanal’ın ise alternatifler arasında bulunduğu öğrenilid

Yanal’la sürpriz görüşme
Fenerbahçe yönetiminden sürpriz hamle... Sportif direktörlük görevine Damien Comolli'yi getirdikten sonra takımı yabancı bir hocaya emanet etmesi beklenen Sarı-Lacivertli yönetim dün Ersun Yanal'la görüştü.

İLK TERCİH YABANCI
Başkan Ali Koç'un yer almadığı görüşmede li yöneticilerin Yanal'la fikir alışverişinde bulunduğu ve tecrübeli adama bir teklif sunulmadığı öğrenildi. Aykut Kocaman ile yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe yönetiminin yeni hoca için ilk tercihinin yabancı teknik adam olduğu biliniyor. Ancak Sarı-Lacivertlilerin kaliteli bir yabancı hoca ile anlaşamaması durumunda rotanın Ersun Yanal'a dönmesi bekleniyor. 2013-2014'te Fenerbahçe'yi çalıştıran Yanal takımı şampiyon yapmıştı.
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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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