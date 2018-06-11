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Trezeguet’de taksit pazarlığı

Trezeguet ile her konuda anlaşan Sarı-Kırmızılılar, ’ya 5 milyon Euro’luk satın alma bedelini taksitle ödeme teklifini yaptı...

Trezeguet’de taksit pazarlığı
Kasımpaşa formasıyla harika bir sezonu geride bırakan Trezeguet'nin i için büyük çaba harcayan Galatasaray pazarlıklarını sürdürüyor. Mısır Milli Takımı'nın 'daki kampında yıldız futbolcu ile her konuda anlaşan yönetim, Kasımpaşa'yı iknaya çalışıyor.

PEŞİN İSTİYORLAR
Sarı-Kırmızılılar'ın son olarak Kasımpaşa'ya 5 milyon Euro'luk satın alma bedelini taksitler halinde ödemeyi teklif ettiği belirlendi. Fakat Kasımpaşa yönetiminin parayı kesiklikle peşin olarak istediği ifade ediliyor. Galatasaray önümüzdeki günlerde de Trezeguet'nin transferi için temaslarını sürdürecek.
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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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