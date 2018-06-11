Trezeguet’de taksit pazarlığı

Kasımpaşa formasıyla harika bir sezonu geride bırakan Trezeguet'nin transferi için büyük çaba harcayan Galatasaray pazarlıklarını sürdürüyor. Mısır Milli Takımı'nın İtalya'daki kampında yıldız futbolcu ile her konuda anlaşan yönetim, Kasımpaşa'yı iknaya çalışıyor.
PEŞİN İSTİYORLAR
Sarı-Kırmızılılar'ın son olarak Kasımpaşa'ya 5 milyon Euro'luk satın alma bedelini taksitler halinde ödemeyi teklif ettiği belirlendi. Fakat Kasımpaşa yönetiminin parayı kesiklikle peşin olarak istediği ifade ediliyor. Galatasaray önümüzdeki günlerde de Trezeguet'nin transferi için temaslarını sürdürecek.
PEŞİN İSTİYORLAR
Sarı-Kırmızılılar'ın son olarak Kasımpaşa'ya 5 milyon Euro'luk satın alma bedelini taksitler halinde ödemeyi teklif ettiği belirlendi. Fakat Kasımpaşa yönetiminin parayı kesiklikle peşin olarak istediği ifade ediliyor. Galatasaray önümüzdeki günlerde de Trezeguet'nin transferi için temaslarını sürdürecek.
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