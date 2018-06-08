Sağ bek transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta rota yeniden Daniel Opare'ye döndü. Listenin ilk iki sırasında yer alan Michael Lang ve Rafael'in yüksek maliyetleri nedeniyle geri adım atıldı.



EVET DEDİ

Siyah-Beyazlılar bunun üzerine, yapılan teklife 'evet' diyen eski futbolcusu Opare'ye yöneldi. Ganalı yıldızın kısa sürede imza atması bekleniyor.