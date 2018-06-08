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Rota yeniden

yönetimi, Lang ve ’in maliyetleri nedeniyle geri adım attı

Rota yeniden Daniel Opare
Sağ bek transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta rota yeniden Daniel Opare'ye döndü. Listenin ilk iki sırasında yer alan Michael Lang ve Rafael'in yüksek maliyetleri nedeniyle geri adım atıldı.

EVET DEDİ
Siyah-Beyazlılar bunun üzerine, yapılan teklife 'evet' diyen eski futbolcusu Opare'ye yöneldi. Ganalı yıldızın kısa sürede imza atması bekleniyor.
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