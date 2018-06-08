Koç & Kocaman buluşması

Fenerbahçe'de merakla beklenen Ali Koç ve Aykut Kocaman görüşmesi dün gerçekleşti. Fenerbahçe ile 1 yıl sözleşmesi olmasına rağmen kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan Kocaman, takımın genel durumu, geçen sezon yaşananlar ve transfere dair bilgileri Sarı-Lacivertlilerin yeni patronu Ali Koç ile paylaştı.
KARAR ÇIKMADI
Başkan Koç'un Aykut Kocaman'ın kendisine yaptığı sunumdan çok memnun kaldığı öğrenildi. İkili arasında gerçekleşen kritik zirvede deneyimli teknik adamın Sarı-Lacivertli takımdaki geleceği hakkında ise bir karar çıkmadı.
SIRA COMOLLI'DE
Ali Koç ile Kocaman'ın kısa süre içinde yeniden bir araya geleceği ve bu toplantıya yeni sportif direktör Damien Comolli'nin de katılacağı öğrenildi.
KARAR ÇIKMADI
Başkan Koç'un Aykut Kocaman'ın kendisine yaptığı sunumdan çok memnun kaldığı öğrenildi. İkili arasında gerçekleşen kritik zirvede deneyimli teknik adamın Sarı-Lacivertli takımdaki geleceği hakkında ise bir karar çıkmadı.
SIRA COMOLLI'DE
Ali Koç ile Kocaman'ın kısa süre içinde yeniden bir araya geleceği ve bu toplantıya yeni sportif direktör Damien Comolli'nin de katılacağı öğrenildi.
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