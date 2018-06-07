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  1. F.Bahçe’ye ağır fatura
  2. Koç & Comolli zirvesi

Fener'de ilk bomba

Fransız medyasında yer alan özel haberde, F.Bahçe’nin St.Etienne ile sözleşmesi sona eren ile ilgilendiği duyuruldu. Fransız kulüpleriyle iyi ilişkileri bulunan Comolli, Bamba'yı bitirmek için yoğun mesai harcıyor...

Fenerde ilk bomba Jonathan Bamba
F.Bahçe'de yeni dönem hareketli geçecek gibi... Başkan Ali Koç'un göreve getirdiği Sportif Direktör Damien Comolli, in startını verdi. Fransız medyasında yer alan özel habere göre Sarı-Lacivertliler, Fransız ekibi Saint Etienne'de forma giyen Jonathan Bamba ile yakından ilgileniyor.

​RESMİ TEKLİFE HAZIRLANIYOR
SARI Kanarya'nın kadrosuna katmak istediği 23 yaşındaki Fransız sağ kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi sona erdi... Fener, önümüzdeki günlerde resmi teklifini yapacak.

COMOLLİ AVANTAJINI KULLANACAK
Saint Etienne'de yaşayan Comolli'nin Ligi'ndeki kulüplerle kurduğu iyi ilişkilerinden faydalanacağı kaydedildi. Comolli'nin ajandasında ilk sıralarda yer alan Bamba, geleceğin yıldızı olarak gösteriliyor.

VE MONACO DA PUSUDA
F.Bahçe'nin transfer etmeyi planladığı 'yı Fransa'nın güçlü ekipleri de kadrosuna katmayı planlıyor. Paris Saint Germain ve Monaco'nun da genç yıldızı transfer etmeyi düşündüğü öğrenildi.
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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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