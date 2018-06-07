F.Bahçe'de yeni dönem hareketli geçecek gibi... Başkan Ali Koç'un göreve getirdiği Sportif Direktör Damien Comolli, transferin startını verdi. Fransız medyasında yer alan özel habere göre Sarı-Lacivertliler, Fransız ekibi Saint Etienne'de forma giyen Jonathan Bamba ile yakından ilgileniyor.
RESMİ TEKLİFE HAZIRLANIYOR
SARI Kanarya'nın kadrosuna katmak istediği 23 yaşındaki Fransız sağ kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi sona erdi... Fener, önümüzdeki günlerde resmi teklifini yapacak.
COMOLLİ AVANTAJINI KULLANACAK
Saint Etienne'de yaşayan Comolli'nin Fransa Ligi'ndeki kulüplerle kurduğu iyi ilişkilerinden faydalanacağı kaydedildi. Comolli'nin ajandasında ilk sıralarda yer alan Bamba, geleceğin yıldızı olarak gösteriliyor.
PSG VE MONACO DA PUSUDA
F.Bahçe'nin transfer etmeyi planladığı Jonathan Bamba'yı Fransa'nın güçlü ekipleri de kadrosuna katmayı planlıyor. Paris Saint Germain ve Monaco'nun da genç yıldızı transfer etmeyi düşündüğü öğrenildi.
RESMİ TEKLİFE HAZIRLANIYOR
SARI Kanarya'nın kadrosuna katmak istediği 23 yaşındaki Fransız sağ kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi sona erdi... Fener, önümüzdeki günlerde resmi teklifini yapacak.
COMOLLİ AVANTAJINI KULLANACAK
Saint Etienne'de yaşayan Comolli'nin Fransa Ligi'ndeki kulüplerle kurduğu iyi ilişkilerinden faydalanacağı kaydedildi. Comolli'nin ajandasında ilk sıralarda yer alan Bamba, geleceğin yıldızı olarak gösteriliyor.
PSG VE MONACO DA PUSUDA
F.Bahçe'nin transfer etmeyi planladığı Jonathan Bamba'yı Fransa'nın güçlü ekipleri de kadrosuna katmayı planlıyor. Paris Saint Germain ve Monaco'nun da genç yıldızı transfer etmeyi düşündüğü öğrenildi.
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