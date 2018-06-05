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Sarı-Kırmızılılar’a Telles piyangosu!

Telles, Ada’ya giderse Aslan 3.5 milyon kazanacak

Sarı-Kırmızılılar’a Alex Telles Telles piyangosu!
Porto forması giyen 'in 40 milyon Euro serbest kalma maddesiyle 'e olması beklenirken, transfer çalışmalarını sürdüren 'ın da eli Telles'in satışından gelecek pay ile biraz olsun güçlenecek. Yıldız oyuncuyu Porto'ya 6.5 milyon 'ya satan Cimbom, bu transferden pay alacak. Telles, 40 milyon Euro'ya satılırsa Aslan'ın kasasına 3,5 milyon Euro girecek.

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