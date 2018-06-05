A Milli Takımımız, hazırlık maçında bugün 2018 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Rusya ile karşılaşacak. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Arena CSKA'da oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek. Rusya ile Türkiye arasındaki zorlu karşılaşma Kanal D ve S Sport'tan naklen yayınlanacak.
Milli Takım Yeni rakibimiz Rusya
A Milli Futbol Takımımız FIFA Dünya Kupası’na evsahipliği yapacak olan Rusya ile bugün özel bir maç yapacak
Etiketler: Milli Takımımız , Dünya Kupası , Rusya , FIFA , futbol , Türkiye , Moskova
- 05 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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