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Milli Takım Yeni rakibimiz

A Milli Takımımız ’na evsahipliği yapacak olan ile bugün özel bir maç yapacak

Milli Takım Yeni rakibimiz Rusya
A , hazırlık maçında bugün 2018 'na ev sahipliği yapacak olan ile karşılaşacak. Rusya'nın başkenti 'daki Arena CSKA'da oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı Romanya Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek. Rusya ile arasındaki zorlu karşılaşma Kanal D ve S Sport'tan naklen yayınlanacak.
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