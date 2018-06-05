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eski günlerine dönüyor

’da azalan satışlar, rekor satışlarla yer değiştirebilir!

Fenerium eski günlerine dönüyor
Satış gelirleri azalan Fenerium, özellikle son 1-2 yıldır durgunluk dönemine girmişti. Bunda taraftarın maçlara gelmemesinin de etkisi çok büyüktü.

TARAFTAR TRİBÜNE DÖNÜYOR!
Fenerbahçe'de yeni dönem ile birlikte hem tribün hem de Fenerium gelirlerinin artması bekleniyor. Hatta önümüzdeki sezon şampiyonluk da gelirse rekor kırılabilir.
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