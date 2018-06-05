Fenerium eski günlerine dönüyor

Satış gelirleri azalan Fenerium, özellikle son 1-2 yıldır durgunluk dönemine girmişti. Bunda taraftarın maçlara gelmemesinin de etkisi çok büyüktü.



TARAFTAR TRİBÜNE DÖNÜYOR!

Fenerbahçe'de yeni dönem ile birlikte hem tribün hem de Fenerium gelirlerinin artması bekleniyor. Hatta önümüzdeki sezon şampiyonluk da gelirse rekor kırılabilir.