Stuttgart&H.Berlin Tolgay’ın peşinde

BEŞİKTAŞ'TA İngiliz kulüplerinin peşinde olduğu Tolgay Arslan'a Alman ekiplerinden Stuttgart ve Hertha Berlin'in teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetimin Tolgay'ı astronomik bir rakam olmadığı sürece elde tutmayı planladığı biliniyor. Alman kulüplerinin Beşiktaş'a 6 milyon Euro'luk bir teklif sunacağı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş Yönetimi'nin Tolgay Arslan'ı en az 8 milyon Euro'luk bir rakamla satmayı planladığı bunun altındaki bir rakamın kabul edilmeyeceği öne sürüldü.