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&H.Berlin Tolgay’ın peşinde

Alman kulüplerinden ve ’in için teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi

Stuttgart&H.Berlin Tolgay’ın peşinde
BEŞİKTAŞ'TA İngiliz kulüplerinin peşinde olduğu Tolgay Arslan'a Alman ekiplerinden Stuttgart ve Hertha Berlin'in teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetimin Tolgay'ı astronomik bir rakam olmadığı sürece elde tutmayı planladığı biliniyor. Alman kulüplerinin Beşiktaş'a 6 milyon Euro'luk bir teklif sunacağı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş Yönetimi'nin Tolgay Arslan'ı en az 8 milyon Euro'luk bir rakamla satmayı planladığı bunun altındaki bir rakamın kabul edilmeyeceği öne sürüldü.
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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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