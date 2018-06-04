BEŞİKTAŞ'TA İngiliz kulüplerinin peşinde olduğu Tolgay Arslan'a Alman ekiplerinden Stuttgart ve Hertha Berlin'in teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetimin Tolgay'ı astronomik bir rakam olmadığı sürece elde tutmayı planladığı biliniyor. Alman kulüplerinin Beşiktaş'a 6 milyon Euro'luk bir teklif sunacağı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş Yönetimi'nin Tolgay Arslan'ı en az 8 milyon Euro'luk bir rakamla satmayı planladığı bunun altındaki bir rakamın kabul edilmeyeceği öne sürüldü.
Stuttgart&H.Berlin Tolgay’ın peşinde
Alman kulüplerinden Stuttgart ve Hertha Berlin’in Tolgay Arslan için teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi
Etiketler: Tolgay Arslan , Hertha Berlin , Beşiktaş , Stuttgart
- 04 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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