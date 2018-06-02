TÜRKİYE Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu dün yapıldı. JW Marriott Hotel'de yapılan genel kurulda, 294 delegeden 185'inin imzasıyla çoğunluk sağlandı. Yıldırım Demirören ve Yönetim Kurulu ile Denetmele Kurulu ibra edildi. Olağan Genel Kurul'da konuşan Demirören, "Değerli genel kurul üyeleri; Biz sessiz bir devrime imza atıyoruz. Naklen yayın gelirlerinde ulaşılan göz kamaştırıcı nokta ve profesyonel hakemlik derken şimdi de video asistan hakem sistemi ile önemli bir adım atıyoruz" dedi.
DAHA DA İYİ OLACAĞIZ
Demirören, "Riva, Avrupa futbol merkezi oldu. Her sene onlarca FIFA, UEFA ve ülke federasyonlarından ziyaretler oluyor. FIFA, Futbol Zirvesi'ni İstanbul'da düzenledi. Sadece son bir yılda başta FIFA Başkanı Gianni Infantino, UEFA yöneticileri, İrlanda, Hollanda, İsveç, Katar, Fas, İran, ABD, Meksika, Kanada Federasyonlarının başkan, temsilci ve heyetlerini ağırladık. Tesislerimizle ilgili mükemmel geri dönüşler aldık. Türk futbolu, milli takımları, ekonomik sorunlarını çözmüş kulüpleri, Dünya Kupası finallerine göndereceği daha fazla Cüneyt Çakırları ile dünyada daha fazla söz sahibi olacak" dedi.
EURO 2024 BİZE ÇOK YAKIŞIR
GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak dün yaptığı açıklamada, "Bize bu şampiyona çok yakışır. Seyircimize, tesislerimize, kulüplerimize, ülkemize de yakışır" diye konuştu
DAHA DA İYİ OLACAĞIZ
Demirören, "Riva, Avrupa futbol merkezi oldu. Her sene onlarca FIFA, UEFA ve ülke federasyonlarından ziyaretler oluyor. FIFA, Futbol Zirvesi'ni İstanbul'da düzenledi. Sadece son bir yılda başta FIFA Başkanı Gianni Infantino, UEFA yöneticileri, İrlanda, Hollanda, İsveç, Katar, Fas, İran, ABD, Meksika, Kanada Federasyonlarının başkan, temsilci ve heyetlerini ağırladık. Tesislerimizle ilgili mükemmel geri dönüşler aldık. Türk futbolu, milli takımları, ekonomik sorunlarını çözmüş kulüpleri, Dünya Kupası finallerine göndereceği daha fazla Cüneyt Çakırları ile dünyada daha fazla söz sahibi olacak" dedi.
EURO 2024 BİZE ÇOK YAKIŞIR
GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak dün yaptığı açıklamada, "Bize bu şampiyona çok yakışır. Seyircimize, tesislerimize, kulüplerimize, ülkemize de yakışır" diye konuştu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.