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Sessiz bir devrime imza atıyoruz

Federasyonu Başkanı , “Biz sessiz bir devrime imza atıyoruz. Türk futbolu, dünyada daha fazla söz sahibi olacak” dedi

Sessiz bir devrime imza atıyoruz
TÜRKİYE Federasyonu Olağan Genel Kurulu dün yapıldı. JW Marriott Hotel'de yapılan genel kurulda, 294 delegeden 185'inin imzasıyla çoğunluk sağlandı. Yıldırım Demirören ve Yönetim Kurulu ile Denetmele Kurulu ibra edildi. Olağan Genel Kurul'da konuşan Demirören, "Değerli genel kurul üyeleri; Biz sessiz bir devrime imza atıyoruz. Naklen yayın gelirlerinde ulaşılan göz kamaştırıcı nokta ve profesyonel hakemlik derken şimdi de video asistan hakem sistemi ile önemli bir adım atıyoruz" dedi.

DAHA DA İYİ OLACAĞIZ
Demirören, "Riva, Avrupa futbol merkezi oldu. Her sene onlarca , ve ülke federasyonlarından ziyaretler oluyor. FIFA, Futbol Zirvesi'ni 'da düzenledi. Sadece son bir yılda başta FIFA Başkanı Gianni Infantino, UEFA yöneticileri, İrlanda, , , , Fas, , ABD, Meksika, Kanada Federasyonlarının başkan, temsilci ve heyetlerini ağırladık. Tesislerimizle ilgili mükemmel geri dönüşler aldık. Türk futbolu, milli takımları, ekonomik sorunlarını çözmüş kulüpleri, finallerine göndereceği daha fazla Cüneyt Çakırları ile dünyada daha fazla söz sahibi olacak" dedi.

EURO 2024 BİZE ÇOK YAKIŞIR
GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak dün yaptığı açıklamada, "Bize bu şampiyona çok yakışır. Seyircimize, tesislerimize, kulüplerimize, ülkemize de yakışır" diye konuştu
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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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