;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Yurttan ve dünyadan spor gündemi
  2. Cimbom’a 18’lik Fransız stoper

Burak sözleşmeli oyuncu

Burak sözleşmeli oyuncu
Ahmet Ağaoğlu, 'ın kulübün sözleşmeli futbolcusu olduğunu söyleyerek, "Biz sadece Burak ile değil tüm futbolcularla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bunlar Kulübü'nün karşılayacağı rakamlar değil. Bir şekilde hata yapılmış" diye konuştu.
Etiketler: ,
  • 02 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ