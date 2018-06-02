Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz'ın kulübün sözleşmeli futbolcusu olduğunu söyleyerek, "Biz sadece Burak ile değil tüm futbolcularla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bunlar Trabzonspor Kulübü'nün karşılayacağı rakamlar değil. Bir şekilde hata yapılmış" diye konuştu.
Burak sözleşmeli oyuncu
Etiketler: Burak Yılmaz , Trabzonspor
- 02 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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