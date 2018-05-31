Cimbom’a Şilili golcü Felipe Mora

Müthiş bir sezon geçiren Bafetimbi Gomis'in yanına farklı özelliklerde bir forvet almayı düşünen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi... Sarı- Kırmızılılar'ın Meksika Ligi takımlarından Cruz Azul'da forma giyen Felipe Mora ile ilgilendiği öne sürülüyor. Meksika basını, 24 yaşındaki golcünün Galatasaray'dan teklif aldığını ve görüşmelerin sürdüğünü iddia etti.
"FELİPE, TÜRKİYE'YE GİDEBİLİR"
MEKSİKALI gazeteci Carlos Cordova transfer süreciyle yaptığı açıklamada "Felipe, Türkiye'ye gidebilir. Ciddi bir ilgi var. Her an her şey olabilir" ifadesini kullandı. Bu sezon 34 resmi maçta 14 gol kaydeden Mora'nın 2021'e kadar sözleşmesi var.
3.5 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLDİ
Cruz Azul'un sezon başında 3.5 milyon Euro karşılığında Club Universidad de Chile'den transfer ettiği Felipe Mora'nın scout önerisiyle Galatasaray'ın gündemine geldiği öğrenildi. 1.75 boyundaki genç yıldız, bitiriciliği ve çabukluğu ile tanınıyor
"FELİPE, TÜRKİYE'YE GİDEBİLİR"
MEKSİKALI gazeteci Carlos Cordova transfer süreciyle yaptığı açıklamada "Felipe, Türkiye'ye gidebilir. Ciddi bir ilgi var. Her an her şey olabilir" ifadesini kullandı. Bu sezon 34 resmi maçta 14 gol kaydeden Mora'nın 2021'e kadar sözleşmesi var.
3.5 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLDİ
Cruz Azul'un sezon başında 3.5 milyon Euro karşılığında Club Universidad de Chile'den transfer ettiği Felipe Mora'nın scout önerisiyle Galatasaray'ın gündemine geldiği öğrenildi. 1.75 boyundaki genç yıldız, bitiriciliği ve çabukluğu ile tanınıyor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.