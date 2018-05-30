Trabzonspor'dan şaşırtan hamle... Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Bordo-Mavililer, teknik direktörlük koltuğuna sürpriz bir şekilde Ünal Karaman'ı getirdi. Son olarak bu sezon Süper Lig'den düşen Karabükspor'u çalıştıran Karaman'la 1 yıllık anlaşma sağlandı. Yönetimin bu hamlesi taraftarlarda şaşkınlık yarattı. Sosyal medyada, "Karaman gelecekse, Çalımbay niye gönderildi?" yorumları yapıldı. 9 sezon Trabzon'da futbol oynayan Karaman, Bordo-Mavili ekipte daha önce sportif direktörlük ve yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunmuştu.
Trabzon'da sürpriz karar
Trabzon, son olarak bu sezon küme düşen Karabük’ü çalıştıran Karaman’la anlaştı. Bu tercih şaşkınlık yarattı...
Etiketler: Karabük , Trabzon , Rıza Çalımbay , Ünal Karaman , süper lig , Trabzonspor , Karabükspor
- 30 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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