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'da sürpriz karar

, son olarak bu sezon küme düşen ’ü çalıştıran Karaman’la anlaştı. Bu tercih şaşkınlık yarattı...

Trabzonda sürpriz karar
Trabzonspor'dan şaşırtan hamle... ile yollarını ayıran Bordo-Mavililer, teknik direktörlük koltuğuna sürpriz bir şekilde Ünal Karaman'ı getirdi. Son olarak bu sezon 'den düşen Karabükspor'u çalıştıran Karaman'la 1 yıllık anlaşma sağlandı. Yönetimin bu hamlesi taraftarlarda şaşkınlık yarattı. Sosyal medyada, "Karaman gelecekse, Çalımbay niye gönderildi?" yorumları yapıldı. 9 sezon 'da futbol oynayan Karaman, Bordo-Mavili ekipte daha önce sportif direktörlük ve yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunmuştu.
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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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