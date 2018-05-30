Teklif gelmedi Beşiktaş’ta mutluyum

Beşiktaş'ın Brezilyalı golcüsü Vagner Love, Sporx. com'a konuştu. Love, "Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşmem var. Flemonga ile ilgili iddialar sadece spekülasyon. Burada mutluyum. Teklif gelmedi. Beşiktaş'a kimse bir teklif iletmedi" dedi
MARCELO MILAN YOLUNDA
Beşiktaş'ın eski stoperi Marcelo'yu İtalyan devi Milan'ın istediği öğrenildi. Milan'ın O.Lyon'da forma giyen savunma oyuncusu için 12 milyon Euro ayırdığı iddia edildi.
MARCELO MILAN YOLUNDA
Beşiktaş'ın eski stoperi Marcelo'yu İtalyan devi Milan'ın istediği öğrenildi. Milan'ın O.Lyon'da forma giyen savunma oyuncusu için 12 milyon Euro ayırdığı iddia edildi.
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