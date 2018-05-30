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gelmedi ’ta mutluyum

Flamengo ile ilgili iddiaları yalanlayan Love, “’ta mutluyum” dedi

Teklif gelmedi Beşiktaş’ta mutluyum
'ın Brezilyalı golcüsü Vagner Love, Sporx. com'a konuştu. Love, "Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşmem var. Flemonga ile ilgili iddialar sadece spekülasyon. Burada mutluyum. gelmedi. Beşiktaş'a kimse bir teklif iletmedi" dedi

MARCELO MILAN YOLUNDA
Beşiktaş'ın eski stoperi Marcelo'yu İtalyan devi Milan'ın istediği öğrenildi. Milan'ın O.Lyon'da forma giyen savunma oyuncusu için 12 milyon Euro ayırdığı iddia edildi.
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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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