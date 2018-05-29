Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında Alvaro Negredo önemli bir yere sahip... Büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen beklentilerin çok uzağında kalan İspanyol forvet gözden çıkarılmış durumda. Negredo'nun gönderilmesi durumunda yerine çok önemli bir golcü transfer etmek isteyen Siyah-Beyazlılar bir türlü beklenen adım atamıyor. Bunun nedeni ise Negredo'nun 4.2 milyon Euro'luk maaşı... Tecrübeli forvetin şu ana kadar hiçbir resmi teklif almaması yönetimin elini kolunu bağlamış durumda. Ayrıca Negredo'nun yakın çevresine, "Burada çok mutluyum. Ayrılık gibi bir düşüncem kesinlikle yok. İki yıl daha sözleşmem var ve sözleşmemi tamamlayacağım" dediği gelen bilgiler arasında.
Negredo çıkmazı!
Gözden çıkarılan İspanyol yıldıza, 4.2 milyon Euro’luk maaşı nedeniyle talip çıkmıyor. Negredo’nun yakın çevresine, “Burada mutluyum” dediği öğrenildi
- 29 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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