Afyonspor, Spor Toto 1. Lig'de... TFF 2. Lig play-off final maçında Mersin'de oynanan maçta Sakaryaspor'u 2-1 mağlup eden Afjet Afyonspor, 1. Lig'e çıktı. Sakarya 14. dakikada Mahir Sağlık'ın golüyle öne geçerken, Afyon 31. dakikada Türker ile eşitliği sağladı. 71'de sahneye çıkan Timuçin Aşçıgil, Afyon'u 2-1 öne geçirdi ve maçın sonucunu tayin etti. Bu sonuçla Spor Toto 1. Lig'e yükselen Afyonsporlu futbolcular büyük bir sevinç yaşadı.
Sakarya’yı deviren Afyon 1. Lig’de
TFF 2. Lig playoff final maçında Sakaryaspor’u Türker ve Timuçin’in golleriyle yenen Afyonspor, 1. Lig’e çıktı
Etiketler: Spor toto , Mahir Sağlık , TFF , Mersin , lig
- 28 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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