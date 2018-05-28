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Sakarya’yı deviren Afyon 1. ’de

2. playoff final maçında Sakaryaspor’u Türker ve Timuçin’in golleriyle yenen Afyonspor, 1. Lig’e çıktı

Sakarya’yı deviren Afyon 1. Lig’de
Afyonspor, 1. 'de... 2. Lig play-off final maçında Mersin'de oynanan maçta Sakaryaspor'u 2-1 mağlup eden Afjet Afyonspor, 1. Lig'e çıktı. Sakarya 14. dakikada Mahir Sağlık'ın golüyle öne geçerken, Afyon 31. dakikada Türker ile eşitliği sağladı. 71'de sahneye çıkan Timuçin Aşçıgil, Afyon'u 2-1 öne geçirdi ve maçın sonucunu tayin etti. Bu sonuçla Spor Toto 1. Lig'e yükselen Afyonsporlu futbolcular büyük bir sevinç yaşadı.
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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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