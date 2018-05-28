SEZONU hedeflediği gibi şampiyon tamamlayan Galatasaray, seçim sürecinin de sona ermesinin ardından transfer için düğmeye basıyor... Teknik direktör Fatih Terim'in yarın Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'la bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede hem transfer edilecek hem de gönderilecek isimler masaya yatırılacak.
Cimbom’dan yerli harekatı
İlk olarak yerli kalitesini yükseltmek isteyen Fatih Terim’in listesinde 4 ismin olduğu öğrenildi... Tecrübeli hoca, Emre ve Nuri'nin yarı sıra Serdar ile Serkan'ı da istiyor...
Etiketler: Fatih Terim , mustafa cengiz , nuri şahin , Serkan Kırıntılı , Galatasaray
- 28 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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