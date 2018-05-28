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Cimbom’dan yerli harekatı

İlk olarak yerli kalitesini yükseltmek isteyen ’in listesinde 4 ismin olduğu öğrenildi... Tecrübeli hoca, Emre ve Nuri'nin yarı sıra Serdar ile Serkan'ı da istiyor...

Cimbom’dan yerli harekatı
SEZONU hedeflediği gibi şampiyon tamamlayan Galatasaray, seçim sürecinin de sona ermesinin ardından transfer için düğmeye basıyor... Teknik direktör Fatih Terim'in yarın Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'la bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede hem transfer edilecek hem de gönderilecek isimler masaya yatırılacak.
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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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