Cimbom’dan yerli harekatı

SEZONU hedeflediği gibi şampiyon tamamlayan Galatasaray, seçim sürecinin de sona ermesinin ardından transfer için düğmeye basıyor... Teknik direktör Fatih Terim'in yarın Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'la bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede hem transfer edilecek hem de gönderilecek isimler masaya yatırılacak.