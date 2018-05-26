Trabzon'da yeni hoca 2 gün içinde açıklanacak. Yönetim bir yandan teknik adamı belirlemeye çalışırken bir yandan da forvet transferi için düğmeye bastı. Trabzonspor'un gündemine gelen isim ise Finli Pukki...
MENAJERİ ŞU AN TÜRKİYE'DE
Son olarak Danimarka Ligi ekiplerinden Bröndby'de forma giyen ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcunun menajeri, Bordo-Mavili yönetim ile bir araya geldi. Pukki de teklife sıcak bakıyor.
FORVETLER ELDEN GİDİNCE
Trabzon'da forvetlerden Dame N'Doye'nin sözleşmesi sona erdi ve yeniden anlaşılmayacak. Hugo Rodallega'nın ise elden çıkarılacağı biliniyor. Yönetim bu yüzden Pukki'ye sıcak bakıyor.
MOKHTAR DA TAKİPTE
Trabzon'un ilgilendiği bir başka isim ise Hollanda Ligi ekiplerinden PEC Zwolle ile sözlemesi sona eren kanat oyuncusu Youness Mokhtar. 26 yaşındaki Faslı oyuncunun bonservisi de elinde.
MENAJERİ ŞU AN TÜRKİYE'DE
Son olarak Danimarka Ligi ekiplerinden Bröndby'de forma giyen ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcunun menajeri, Bordo-Mavili yönetim ile bir araya geldi. Pukki de teklife sıcak bakıyor.
FORVETLER ELDEN GİDİNCE
Trabzon'da forvetlerden Dame N'Doye'nin sözleşmesi sona erdi ve yeniden anlaşılmayacak. Hugo Rodallega'nın ise elden çıkarılacağı biliniyor. Yönetim bu yüzden Pukki'ye sıcak bakıyor.
MOKHTAR DA TAKİPTE
Trabzon'un ilgilendiği bir başka isim ise Hollanda Ligi ekiplerinden PEC Zwolle ile sözlemesi sona eren kanat oyuncusu Youness Mokhtar. 26 yaşındaki Faslı oyuncunun bonservisi de elinde.
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