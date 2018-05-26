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'a Finli golcü

Teknik direktörünü 2 gün içinde açıklayacak , 28 yaşındaki Finlandiyalı golcü ile pazarlık halinde. Pukki teklife sıcak bakıyor

Trabzonspora Finli golcü
Trabzon'da yeni hoca 2 gün içinde açıklanacak. Yönetim bir yandan teknik adamı belirlemeye çalışırken bir yandan da forvet transferi için düğmeye bastı. Trabzonspor'un gündemine gelen isim ise Finli Pukki...

MENAJERİ ŞU AN TÜRKİYE'DE
Son olarak Danimarka Ligi ekiplerinden Bröndby'de forma giyen ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcunun menajeri, Bordo-Mavili yönetim ile bir araya geldi. Pukki de teklife sıcak bakıyor.

FORVETLER ELDEN GİDİNCE
Trabzon'da forvetlerden Dame N'Doye'nin sözleşmesi sona erdi ve yeniden anlaşılmayacak. Hugo Rodallega'nın ise elden çıkarılacağı biliniyor. Yönetim bu yüzden Pukki'ye sıcak bakıyor.

MOKHTAR DA TAKİPTE
Trabzon'un ilgilendiği bir başka isim ise ekiplerinden PEC Zwolle ile sözlemesi sona eren kanat oyuncusu Youness Mokhtar. 26 yaşındaki Faslı oyuncunun bonservisi de elinde.
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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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