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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Dursun Özbek'ten şok hareket!

, tebrikleri kabul etti

'da oy sayımı devam ederken, , 9. sandığın sayılmasıyla birlikte en yakın rakibi 'in 300 oy önünde yer aldı. Birçok genel kurul üyesi, Cengiz'i tebrik etmeye başladı.

Mustafa Cengiz, tebrikleri kabul etti

'ın 38. başkanının belirleneceği olağan seçimli genel kurulda , açılan 9 sandığın 8'inde ilk sırayı aldı ve en yakın rakibi 'e 300 oy fark attı.

Saat 15.00'de tamamlanan oy verme işlemlerinin ardından oy sayımına geçilirken, açılan 9 sandıkta Mustafa Cengiz 902 oy, Dursun Özbek 602 oy, Ozan Korkut 249 oy ve Ali Fatinoğlu 103 oy aldı. Açılan 9 sandığın 8'inde en çok oyu Mustafa Cengiz alırken, yalnızca 4 numaralı sandıkta Dursun Özbek 89, Mustafa Cengiz ise 85 oy aldı.

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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi 21:22
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