;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Dursun Özbek'ten şok hareket!
  2. Galatasaray'da tarihi gün!

2018 hazırlık maçları hangi kanalda?

Taraftarlar 2018 ile a doymaya hazırlanıyor. 32 milli takımın kupayı kazanmak için mücadele edeceği Dünya Kupası hazırlık maçları 'da yayınlanacak.

2018 Dünya Kupası hazırlık maçları A Sporda

için geri sayım devam ederken takımların son hazırlık maçları 'da!

İşte heyecan dolu 3 süper karşılaşma:
28 Mayıs Pazartesi saat 22'de Griezmann, Kante, Pogba ve Mbappe'li , İrlanda Cumhuriyeti'ne karşı.

2 Haziran Cumartesi saat 19'da ve İlkay Gündoğanlı Almanya, önünde…

Ve 6 Haziran Çarşamba saat 21.45'te Hazard, Dembele ve Lukaku'lu , Mohammed Salahlı Mısır karşısında…

Dünya yıldızlarının futbol ziyafeti için A Spor'da buluşalım!

Etiketler: , , , , , , ,
  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi 17:50
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ