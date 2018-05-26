Dünya Kupası için geri sayım devam ederken takımların son hazırlık maçları A Spor'da!
İşte heyecan dolu 3 süper karşılaşma:
28 Mayıs Pazartesi saat 22'de Griezmann, Kante, Pogba ve Mbappe'li Fransa, İrlanda Cumhuriyeti'ne karşı.
2 Haziran Cumartesi saat 19'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğanlı Almanya, Avusturya önünde…
Ve 6 Haziran Çarşamba saat 21.45'te Hazard, Dembele ve Lukaku'lu Belçika, Mohammed Salahlı Mısır karşısında…
Dünya yıldızlarının futbol ziyafeti için A Spor'da buluşalım!
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