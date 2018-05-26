20 yılda 10 kat büyüdük

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki iftar organizasyonunda medya mensupları ile bir araya geldi. Başkan vekili Mithat Yenigün ve asbaşkan Şekip Mosturoğlu'nun da katıldığı iftarda "Dönüşüm, Yeni Dönem" adında bir sunum yapıldı. AMAÇ KAYNAK YARATMAK
Bir konuşma yapan Yıldırım, "Amacımız Fenerbahçe'ye kaynak oluşturmak. Barcelona, Bayern Münih'te statlar dolu. Spor kültürü orada gelişmiş. 1 Milyon Üye Projesi'nde 100 bine ulaştığımızda, tüzüğe madde koyacağız. Kulüp üyeleri muhakkak stattan kombine alacak" ifadesini kullandı.
ALTYAPININ YENİ PATRONU 18 AĞUSTOS'TA GELİYOR
Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, 'Siyah Çoraplılar' adını verdikleri futbol akademisi hakkında bilgi verdi. Mosturoğlu, "Altyapıdaki isim 18 Ağustos'ta gelecek. Dünya Kupası'na katılan Avrupa ülkelerinin birinin başında. Bu proje kapsamında da bu sezon en az bir pilot takımımız alt liglerde olacak. Bu bir seçim projesi değil, kulübün projesidir. Bu vizyon önümüzdeki yılların Fenerbahçe'sini oluşturuyor" dedi.
TARAFTARLARIMIZ HER ŞEYE KATILACAK
Yıldırım, "Fenerbahçe, taraftarının sahip çıkmasıyla büyür. Taraftar her şeye katılacak" ifadesini kullandı.
Bir konuşma yapan Yıldırım, "Amacımız Fenerbahçe'ye kaynak oluşturmak. Barcelona, Bayern Münih'te statlar dolu. Spor kültürü orada gelişmiş. 1 Milyon Üye Projesi'nde 100 bine ulaştığımızda, tüzüğe madde koyacağız. Kulüp üyeleri muhakkak stattan kombine alacak" ifadesini kullandı.
ALTYAPININ YENİ PATRONU 18 AĞUSTOS'TA GELİYOR
Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, 'Siyah Çoraplılar' adını verdikleri futbol akademisi hakkında bilgi verdi. Mosturoğlu, "Altyapıdaki isim 18 Ağustos'ta gelecek. Dünya Kupası'na katılan Avrupa ülkelerinin birinin başında. Bu proje kapsamında da bu sezon en az bir pilot takımımız alt liglerde olacak. Bu bir seçim projesi değil, kulübün projesidir. Bu vizyon önümüzdeki yılların Fenerbahçe'sini oluşturuyor" dedi.
TARAFTARLARIMIZ HER ŞEYE KATILACAK
Yıldırım, "Fenerbahçe, taraftarının sahip çıkmasıyla büyür. Taraftar her şeye katılacak" ifadesini kullandı.
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