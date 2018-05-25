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Yüzde 55 Mangala Yüzde 45 Marcano

Stoper arayışlarını sürdüren ’de 2 isim ön plana çıktı. Savunmaya liderlik etmesi için Mangala ile ’da sözleşmesi biten Marcano için girişimler sürüyor

Yüzde 55 Mangala Yüzde 45 Marcano
Fenerbahçe'de yeni sezon döneminde öncelik savunmada olacak. Teknik direktör Aykut Kocaman, Sarı-Lacivertli yönetimle yaptığı görüş görüşmede, "Fenerbahçe'nin hücumda problemi yok. Ligin en çok gol atan takımıyız. Problem savunmada. Bireysel hatalar, canımızı çok yaktı" demişti.


Mangala

LİDER ARANIYOR...
Fener yönetimi de bu sözler üzerine takımın savunmasına liderlik edebilecek isim üzerinde yoğunlaştı. M.City'nin kadrosunda bulunan Mangala ile Porto'da söşleşmesi biten Ivan Marcano üzerine yoğunlaştı. Mangala ile görüşmeler daha eski olduğu için Fransız stoper transfere daha yakın. Marcano için Roma ve Marsilya gibi rakipler var. imza parasını yüksek tutmak zorunda.


Marcano
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