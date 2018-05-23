Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, "Aklımda 3-4 yıl daha oynamak var. Çünkü fizik olarak kendimi iyi hissediyorum. Bir yıl daha sözleşmem var ama bu bir sene sonra ayrılacağım anlamına gelmez" dedi. Selçuk, sezon içindeki taraftar tepkisi için ise "Üzüldüm ama kırgın değilim. Onları çok seviyorum" ifadesini kullandı.
3-4 yıl daha oynarım
Selçuk İnan, “Aklımda 3-4 yıl oynamak var. Galatasaray ile 1 l ydıaha sözleşmem var. Ama bu 1 yıl sonra ayrılacağım anlamına gelmez” dedi.
Etiketler: selçuk inan , Galatasaray
- 23 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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