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3-4 yıl daha oynarım

, “Aklımda 3-4 yıl oynamak var. ile 1 l ydıaha sözleşmem var. Ama bu 1 yıl sonra ayrılacağım anlamına gelmez” dedi.

3-4 yıl daha oynarım
Galatasaray kaptanı , "Aklımda 3-4 yıl daha oynamak var. Çünkü fizik olarak kendimi iyi hissediyorum. Bir yıl daha sözleşmem var ama bu bir sene sonra ayrılacağım anlamına gelmez" dedi. Selçuk, sezon içindeki taraftar tepkisi için ise "Üzüldüm ama kırgın değilim. Onları çok seviyorum" ifadesini kullandı.
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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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