Suat Kaya saçlarıyla sosyal medyaya damga vurdu

Sözleşmesi sona erecek tecrübeli çalıştırıcı Suat Kaya ile bir araya gelen Menemen Belediyespor yönetimi arasında anlaşma sağladı.



Menemen Belediyespor'da 2 sezondur görev yapan Suat Kaya, "Play-Off çeyrek finalinde karşılaştığımız Keçiörengücü karşılaşmasının ardından yönetimimizle görüştük. Yeni sezonda da takımımın başındayım. Son iki yıldır kılpayı kaçırdığımız şampiyonluğu bu kez alacağız" dedi.



Transfer çalışmalarına da başlayan İzmir ekibi Şanlıufraspor'dan orta saha Hüseyin Kala ile prensipte anlaşırken, Kerem, Cihan, Yıldıray, Ozan ve Aytaç ile yollarını ayırmıştı.

SUAT KAYA'NIN SAÇLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Bu haberle gündeme gelen Suat Kaya'nın saç stili haberden çok konuşuldu. Ekşisözlük başta olmak üzere sosyal medyada Suat Kaya'nın yeni ekilen saçları gündem oldu. Futbolculuk dönemini saçsız tamamlayan Kaya'nın şimdi uzun ve dağınık saçları yeniden ünlü oyuncuyu gündeme taşıdı.

SUAT KAYA HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Futbolculuk döneminde yıllarca Galatasaray'da forma giyip 2000 yılında UEFA Kupası'yla Süper Kupa'yı kazanan kadroda yer alan 50 yaşındaki teknik direktör, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Çaykur Rizespor, Diyarbakırspor, Tokatspor, Göztepe ve Bucaspor'da görev yaptı.

SUAT KAYA KİMDİR?

Suat Kaya, Makedonya, Gostivar göçmeni bir ailenin çocuğu olarak 1967 yılında İstanbul'da doğdu.



Futbola 1979'da Galatasaray'ın altyapısında başladı. 1986'da Galatasaray as takımına yükseldi. 1987-1992 yılları arasında Konyaspor'da oynadı.

1992-93 sezonunda yeniden Galatasaray'a dönen Hugo lakaplı futbolcu, 2002-03 sezonu sonunda futbolculuğu bıraktı.

353 maçta 44 gol atan Suat Kaya Süper Lig'de en çok şampiyonluk gören (8 kez) futbolcu olarak tarihe geçti. Galatasaray'la UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası şampiyonluğu da yaşadı.