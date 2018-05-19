Medipol Başakşehir, Süper Lig'in final haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 devirdi fakat ne Şampiyonlar Ligi'ne gidebildi ne de şampiyon olabildi. Ligi 3. sırada tamamlayan Başakşehir, Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

İLK YARIDA 3 GOL OLDU!

Maça hızlı başlayan Kasımpaşa, 6. dakikada Ahmed İldiz'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından Başakşehir, Kasımpaşa kalesini abluka altına aldı fakat 2. golü kalesinde görmeye engel olamadı. 27. dakikada Diagne, penaltı atışından bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı. Bu golün 4 dakika sonrasında dakikalar 31'i gösterirken Visca, farkı 1'e indiren golü buldu. 36. dakikada Adebayor, maça eşitliği getiren isim oldu. Bu gol aynı zamanda ilk 45 dakikanın sonucunu belirleyen gol oldu.



EMRE BELÖZOĞLU PENALTIYI KAÇIRDI

İkinci yarıya da aynı istek ve tempoyla başlayan Başakşehir, 52. dakikada penaltı kazandı. Penaltı atışında topun başına geçen Emre Belözoğlu, topu kaleci Ramazan'a doğru nişanladı ve bu şansı gole çeviremedi. Maçın yıldızı Adebayor, 61. dakikada sahneye çıkıp takımını maçta ilk kez öne geçiren isim oldu ve Adebayor durumu 3-2'ye getirdi.

BAŞAKŞEHİR, AVRUPA LİGİ'NDE

Bu golün ardından maçta tempo biraz daha düştü ve başka gol sesi çıkmadı. Başakşehir aldığı bu 3 puanla birlikte ligi 72 puanla 3. sırada tamamladı ve Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Kasımpaşa ise ligi 8. sırada ve 46 puanda bitirdi.