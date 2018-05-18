FENERBAHÇE'DEKİ geleceğiyle ilgili konuşan Soldado ''Bir yıl daha sözleşmem var. Şu an sadece ligin bitmesine odaklandım. Pozitif düşünüyorum. Bir yıl daha burada devam etmek istiyorum'' dedi. 'İspanya'ya dönmek ister misin?' şeklindeki soruyu yanıtlayan yıldız oyuncu ''Bu zor görünüyor. Ama ailem orada ve bu beni zaman zaman etkiliyor. İspanya'ya geri dönme konusunda kapıları tabii kapatmıyorum'' ifadesini kullandı.
En az 1 yıl daha Fenerbahçe’deyim
Roberto Saldoda, “Karmaşık bir başlangıç oldu. Şimdi Fenerbahçe’de çok mu-t luyum. En az 1 yıl daha burdayım” dedi
Etiketler: Fenerbahçe , İspanya , Soldado
- 18 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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