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  1. 3 puanımız daha olsa herkes zil takıp oynardı

En az 1 yıl daha ’deyim

Roberto Saldoda, “Karmaşık bir başlangıç oldu. Şimdi ’de çok mu-t luyum. En az 1 yıl daha burdayım” dedi

En az 1 yıl daha Fenerbahçe’deyim
FENERBAHÇE'DEKİ geleceğiyle ilgili konuşan ''Bir yıl daha sözleşmem var. Şu an sadece ligin bitmesine odaklandım. Pozitif düşünüyorum. Bir yıl daha burada devam etmek istiyorum'' dedi. ''ya dönmek ister misin?' şeklindeki soruyu yanıtlayan yıldız oyuncu ''Bu zor görünüyor. Ama ailem orada ve bu beni zaman zaman etkiliyor. İspanya'ya geri dönme konusunda kapıları tabii kapatmıyorum'' ifadesini kullandı.
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