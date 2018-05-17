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ile 'ın yolları ayrılıyor

Bordo Mavili takımın teknik direktörü gelecek sezon takımın başında olmayacağını açıkladı.

Trabzonsporda flaş ayrılık

yönetimi, önümüzdeki sezon 'la çalışmayacak.

Yönetimle görüşen tecrübeli teknik adam, Karabükspor maçının ardından görevi bırakacağını duyurdu.

SON MAÇIM OLACAK
Rıza Çalımbay, "Dün yönetimle görüştüm ve burada gelecek sezon çalışmak istemediğimi söyledim. Teşekkür ettim ve yollarımızı ayırdık. Karabük maçıyla inşallah buradaki son maçımızı çok iyi şekilde tamamlayacağız" dedi.

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  • 17 Mayıs 2018, Perşembe 11:51
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