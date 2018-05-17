Trabzonspor yönetimi, önümüzdeki sezon Rıza Çalımbay'la çalışmayacak.
Yönetimle görüşen tecrübeli teknik adam, Karabükspor maçının ardından görevi bırakacağını duyurdu.
SON MAÇIM OLACAK
Rıza Çalımbay, "Dün yönetimle görüştüm ve burada gelecek sezon çalışmak istemediğimi söyledim. Teşekkür ettim ve yollarımızı ayırdık. Karabük maçıyla inşallah buradaki son maçımızı çok iyi şekilde tamamlayacağız" dedi.
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