Şampiyonluk dopingi!

Göztepe ile oynanacak kritik maçta kuşkusuz tüm gözler Bafetimbi Gomis'in üzerinde olacak... Fransız yıldız bu önemli karşılaşmaya özel olarak hazırlanıyor!.. Önceki gün yapılan idmana Edirne'den badem ezmesi, kavala kurabiyesi ve lokum ikram edildi. Osmanlı mutfağının önemli lezzetlerini çok beğenen Fransız yıldız özellikle badem ezmesine hayran kaldı. Gomis 5 kilo badem ezmesi alarak evine götürdü. Tecrübeli futbolcu, bol bol enerji depolayarak Göztepe maçına hazırlanacak.



1 GOL ATARSA REKOR GELECEK

Öte yandan Gomis, Göztepe karşısına rekor için çıkacak. Ligde 28 gole imza atan Fransız yıldız eğer 1 kez daha ağları havalandırırsa Alex'in rekorunu kırmış olacak.