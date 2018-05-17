Kardemir Karabükspor galibiyeti sonrası 1 gün izin yapan Fenerbahçe, cumartesi günü ligin son maçında konuk edeceği Atiker Konyaspor için hazırlıklarına dün başladı. Can Bartu Tesisleri'nde 1.5 saat süren çalışma ısınma hareketleri ve koordidasyon çalışmaları ile başladı. yarı sahada çift kale maç ile sona erdi.
Konya için start verildi
Fenerbahçe, 1 günlük iznin ardından Konya maçı hazırlıklarına dün başladı
Etiketler: Can Bartu Tesisleri , Kardemir Karabükspor , Atiker Konyaspor , Fenerbahçe
- 17 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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