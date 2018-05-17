;
Yol Durumu
RAMAZAN
İMSAKİYE
  1. Sakin kalmaya çalışıp kazanmak istiyoruz
  2. Şampiyon olamazsa bırakıyor

Konya için start verildi

, 1 günlük iznin ardından Konya maçı hazırlıklarına dün başladı

Konya için start verildi
Kardemir Karabükspor galibiyeti sonrası 1 gün izin yapan , cumartesi günü ligin son maçında konuk edeceği için hazırlıklarına dün başladı. 'nde 1.5 saat süren çalışma ısınma hareketleri ve koordidasyon çalışmaları ile başladı. yarı sahada çift kale maç ile sona erdi.
Etiketler: , , ,
  • 17 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ