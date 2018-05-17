Gianluigi Buffon'dan Juventus'a veda

17 yıl önce 52 milyon Euro'luk rekor bir ücretle Parma'dan Juventus'a transfer olan Buffon, tüm zamanların en pahalı kalecisi unvanını elinde bulundurmaya devam ediyor. Ancak artık bir devrin sonuna gelindi. Allianz Stadı'nda Buffon'un emekliliğini açıklaması beklenirken; 40 yaşındaki file bekçisi Siyah Beyazlılar'la yollarının ayrılacağını açıkladı.



Veda sözlerine "Benim için çok duygusal bir gün" sözleriyle yapmaya başlayan Buffon, "Beni yakından tanıyan insanlarla bunu paylaştım. Olağanüstü ve harika bir yolculuğun sonundayım. Her zaman burada en iyisini yapmaya çalıştım. Cumartesi günü Juventus formasıyla son maçıma çıkacağım ve buradaki son yılımı 2 kupayla, başkanım ve tüm siyah beyazlı taraftarlarla sonlandıracağım. Bu benim için çok özel olacak" dedi.

Verona ile oynanacak maçla birlikte kulübe veda edecek Buffon, son güne kadar yeteneklerini en iyi şekilde sahaya yansıttığı için gururlu olduğunu kaydederken, "Bu kulübe ve bana yakışır bir performans sergiledim. Bu kararımı sakin ve mutlu bir şekilde aldım." diye konuştu.



Kendisini 2001'te transfer eden Juventus ailesine teşekkür eden Buffon, "Sıradışı bir yeneteğe imza attırmışlardı. Bunu söylüyorum ama burada bir şampiyon olduysam, bunu Juventus sağladı. Benim bir başka seviyeye çıkmama zemin hazırladılar." ifadelerini kullandı.

Futbolu bırakmayacağının sinyallerini veren Buffon, "Kariyerim için en heyecan verici teklif başkandan geldi. İçgüdülerimi takip ederek ve kafamda şekillendirerek gelecek hafta kararımı vereceğim. Sahada göreve devam edeceksem, atılacak doğru yolu ve hangi rolü üstlenebileceğini anlamak için bir teknik direktörlük kursuna gitmem gerekecek. Ancak şu anda çok sayıda teklif olduğu için gururluyum. Alt liglere gitmem söz konusu değil. Bir sonraki mücadele için her şeyimi vermek benim karakterimde var. Büyük bir meydan okuma istiyorum çünkü bunun için yaşıyorum. Kariyerime devam edeceğim gibi gözüküyor. Bu kararı alırsam bu ülke İtalya olmayacak." açıklamalarını yaptı.



Bugüne kadar profesyonel düzeyde 1050 maça çıkan Buffon'un kariyerinde 9 Serie A, 5 İtalya Kupası, 1 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Dünya Kupası şampiyonlukları bulunuyor.