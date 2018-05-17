Dünya devi Barcelona, sosyal medya hesabından Adriano hakkkında bir paylaşımda bulundu. Katalan kulübü Brezilyalı futbolcunun 2012-2013 sezonunda Camp Nou'da Atletico Madrid ağlarına gönderidği müthiş golü paylaştı. Yapılan bu paylaşımda ayrıca, "Günaydın" notu da yer aldı. 2 sezondur Beşiktaş forması giyen Adriano Siyah-Beyazlı takımda oynadığı 81 resmi karşılaşmada 4 kez fileleri sarsmayı bildi. Tecrübeli oyuncu Beşiktaş'a transfer olmadan önce 6 sezon Barcelona forması giymişti. Adriano Barcelona'da da 6 sezon da 15 gol kaydetmişti.
Barcelona’dan Adriano’ya jest
Katalan ekibi sosyal medya hesabından eski oyuncusu Adriano’nun A.Madrid’e attığı müthiş golü paylaştı
Etiketler: Camp Nou , Atletico Madrid , Sosyal medya , Barcelona , Beşiktaş , Adriano , Katalan
- 17 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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