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’dan ’ya jest

ekibi hesabından eski oyuncusu ’nun A.Madrid’e attığı müthiş golü paylaştı

Barcelona’dan Adriano’ya jest
Dünya devi , hesabından hakkkında bir paylaşımda bulundu. kulübü Brezilyalı futbolcunun 2012-2013 sezonunda 'da ağlarına gönderidği müthiş golü paylaştı. Yapılan bu paylaşımda ayrıca, "Günaydın" notu da yer aldı. 2 sezondur forması giyen Adriano Siyah-Beyazlı takımda oynadığı 81 resmi karşılaşmada 4 kez fileleri sarsmayı bildi. Tecrübeli oyuncu Beşiktaş'a transfer olmadan önce 6 sezon Barcelona forması giymişti. Adriano Barcelona'da da 6 sezon da 15 gol kaydetmişti.
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  • 17 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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