Sabah Spor yazarlarından Ahmet Çakar, ligin son haftasına girilirken alevlenen şampiyonluk yarışını değerlendirdi. İşte Ahmet Çakar'ın Galatasaray, Fenerbahçe ve şampiyonluk sözleri...
Ahmet Çakar açıkladı! Şampiyon Galatasaray mı olacak Fenerbahçe mi?
Etiketler: ahmet çakar , Galatasaray , Fenerbahçe , Aykut Kocaman
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