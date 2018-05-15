Hahat bu! Her şey olabilir

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Karabük önünde oyunu ciddiye aldığını söyledi. Son hafta Galatasaray'ın Göztepe önünde kaybetmesini bekleyeceklerini söyleyen Kocaman, "Türk Milli Takımı'nın EURO 2016'ya nasıl gittiğini düşününce umut oluyor. Hayat bu her şey olabilir" diye konuştu.
AKHİSAR DA BİZİ 3 KEZ YENDİ
Kocaman normal şartlarda Göztepe'nin Galatasaray'ı yenme ihtimalinin olduğunu söyleyerek, "Akhisar'ın bizi 3 kez yendiği gibi olabilir. Galatasaray'ın deplasmanda 7 yenilgi aldığı unutulmasın" dedi.
RAKİPLER BİZE ODAKLANIYOR
Son haftada tek umudunun Fenerbahçe adına istediği sonuçların çıkması olduğunu söyleyen Kocaman, "Rakipler Fenerbahçe'ye daha fazla odaklanıyor. Yapacak fazla birşey yok" ifadesini kullandı.
İKİ FORVETLE SAHAYA ÇIKTIK
Fernandao ve Soldado'nun aynı anda oynatılmasıyla ilgili konuşan tecrübeli hoca, "Gol ihtiyacının yanı sıra rakibin oyun tarzı nedeniyle iki forvetle sahaya çıktık. Sezonun yüzde 80'ini çift forvetle oynadık" dedi.
AKHİSAR DA BİZİ 3 KEZ YENDİ
Kocaman normal şartlarda Göztepe'nin Galatasaray'ı yenme ihtimalinin olduğunu söyleyerek, "Akhisar'ın bizi 3 kez yendiği gibi olabilir. Galatasaray'ın deplasmanda 7 yenilgi aldığı unutulmasın" dedi.
RAKİPLER BİZE ODAKLANIYOR
Son haftada tek umudunun Fenerbahçe adına istediği sonuçların çıkması olduğunu söyleyen Kocaman, "Rakipler Fenerbahçe'ye daha fazla odaklanıyor. Yapacak fazla birşey yok" ifadesini kullandı.
İKİ FORVETLE SAHAYA ÇIKTIK
Fernandao ve Soldado'nun aynı anda oynatılmasıyla ilgili konuşan tecrübeli hoca, "Gol ihtiyacının yanı sıra rakibin oyun tarzı nedeniyle iki forvetle sahaya çıktık. Sezonun yüzde 80'ini çift forvetle oynadık" dedi.
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