Arda’nın babasından sevindirici haber

Geçtiğimiz cuma günü kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan'ın babası Adnan Turan taburcu oldu. Arda yaptığı açıklamada, "Dualarınız ve destekleriniz için çok teşekkür ederim" dedi.
ETNOSPOR FESTİVALİNİ 1 MİLYON KİŞİ İZLEDİ
Önceki gün sona eren 3. Etnospor Kültür Festivali'ne büyük ilgi gösterildi. 5 gün boyunca 1 milyon kişi festivali ziyaret etti. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Orta Asya'nın, Anadolu'nun ve Balkanlar'ın kültürel renklerini burada gördük. Sene daha güzel bir festival yapmayı ümit ediyoruz" ifadesini kullandı.
ALTINORDU'DA DENİZ GİTTİ, BERKAY KALDI
SPOR Toto 1. Lig'de averajla playoff'un dışında kalan Altınordu'da yeni sezon planlaması başladı. İzmir ekibi sözleşmeleri sona eren isimlerden Berkay Samancı ile 1 senelik yeni sözleşme imzalarken, sözleşmesi sona eren bir diğer isim olan orta saha oyuncusu Deniz Vural ile yollar ayrıldı. Daha önce de Erdoğan Yeşilyurt ve Serkan Göksu takımdan ayrılmıştı.
YAKIN DOĞU'YU YIKAN F.BAHÇE 1-0 ÖNDE
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe, Yakın Doğu Üniversitesi'ni 83-76 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Sarı-Lacivertliler'de Vaughn ve Plum 17'şer sayı atarak galibiyette büyük rol oynadı. 3 galibeyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin ikinci maçı yarın oynanacak.
MARMARİS KIŞ TROFESİ'NDE GENEL SIRALAMA BELLİ OLDU
Marmaris Yelken Kulübü'nün düzenlediği "Kış Trofesi" hafta sonu yapılan yarışların ardından tamamlandı. 6 ayaktan oluşan yarışlar sonunda sıralama şu şekilde oluştu: IRC1: 1.Goblin 3-One Car 2. Alexandra 3.Wind Rider IRC2: 1.Hayta 2. İzmir Yelken 3.Mix IRC3: 1.Kayk Apaz 2. Boomerang 3.Exit IRC4: Blue Bird 2-ERGO 2.Kaçamak 3.Stubborn-Smart Sailing.
ETNOSPOR FESTİVALİNİ 1 MİLYON KİŞİ İZLEDİ
Önceki gün sona eren 3. Etnospor Kültür Festivali'ne büyük ilgi gösterildi. 5 gün boyunca 1 milyon kişi festivali ziyaret etti. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Orta Asya'nın, Anadolu'nun ve Balkanlar'ın kültürel renklerini burada gördük. Sene daha güzel bir festival yapmayı ümit ediyoruz" ifadesini kullandı.
ALTINORDU'DA DENİZ GİTTİ, BERKAY KALDI
SPOR Toto 1. Lig'de averajla playoff'un dışında kalan Altınordu'da yeni sezon planlaması başladı. İzmir ekibi sözleşmeleri sona eren isimlerden Berkay Samancı ile 1 senelik yeni sözleşme imzalarken, sözleşmesi sona eren bir diğer isim olan orta saha oyuncusu Deniz Vural ile yollar ayrıldı. Daha önce de Erdoğan Yeşilyurt ve Serkan Göksu takımdan ayrılmıştı.
YAKIN DOĞU'YU YIKAN F.BAHÇE 1-0 ÖNDE
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe, Yakın Doğu Üniversitesi'ni 83-76 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Sarı-Lacivertliler'de Vaughn ve Plum 17'şer sayı atarak galibiyette büyük rol oynadı. 3 galibeyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin ikinci maçı yarın oynanacak.
MARMARİS KIŞ TROFESİ'NDE GENEL SIRALAMA BELLİ OLDU
Marmaris Yelken Kulübü'nün düzenlediği "Kış Trofesi" hafta sonu yapılan yarışların ardından tamamlandı. 6 ayaktan oluşan yarışlar sonunda sıralama şu şekilde oluştu: IRC1: 1.Goblin 3-One Car 2. Alexandra 3.Wind Rider IRC2: 1.Hayta 2. İzmir Yelken 3.Mix IRC3: 1.Kayk Apaz 2. Boomerang 3.Exit IRC4: Blue Bird 2-ERGO 2.Kaçamak 3.Stubborn-Smart Sailing.
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