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’dan ceza gelmeyecek

G.Saray Başkanı , “’dan bir haber aldım. Avrpua kupalarına katılmak için herhangi bir engelleme yok. Önümüzdeki yıllar için Avrupa kupalarına katılacağız” dedi

UEFA’dan ceza gelmeyecek
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sarı-Kırmızılı camiaya müjdeyi verdi ve 'dan herhangi bir ceza almayacaklarını söyledi. Cengiz, "Herkes çalışıyor, ben seçim çalışmıyorum. 'a çalışıyorum, sorunlarıyla uğraşıyoruz. UEFA'dan bir haber aldım. Avrupa kupalarına katılmak için herhangi bir engelleme yok. Önümüzdeki yıl ve yıllar için Avrupa kupalarına katılacağız. Herhangi bir engelleme yok. Buradan müjdeliyorum" dedi. Başkan Cengiz, önümüzdeki günlerde 'ye gideceğini de sözlerine ekledi.
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  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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