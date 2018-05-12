Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sarı-Kırmızılı camiaya müjdeyi verdi ve UEFA'dan herhangi bir ceza almayacaklarını söyledi. Cengiz, "Herkes seçim çalışıyor, ben seçim çalışmıyorum. Galatasaray'a çalışıyorum, sorunlarıyla uğraşıyoruz. UEFA'dan bir haber aldım. Avrupa kupalarına katılmak için herhangi bir engelleme yok. Önümüzdeki yıl ve yıllar için Avrupa kupalarına katılacağız. Herhangi bir engelleme yok. Buradan müjdeliyorum" dedi. Başkan Cengiz, önümüzdeki günlerde Cenevre'ye gideceğini de sözlerine ekledi.
UEFA’dan ceza gelmeyecek
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, “UEFA’dan bir haber aldım. Avrpua kupalarına katılmak için herhangi bir engelleme yok. Önümüzdeki yıllar için Avrupa kupalarına katılacağız” dedi
Etiketler: mustafa cengiz , UEFA , Galatasaray , Cenevre , seçim
- 12 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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