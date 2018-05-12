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Hakan&Kübra ’da aldı

Hakan&Kübra Rusya’da gümüş madalya aldı
Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda, erkekler 63 kiloda Hakan Reçber ile kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün kazandı. Hakan 63 kilo finalinde Hırvat Deni Andrun'a 19-18 yenilirken, Kübra ise İngiliz Jade Jones'a vuruş sayısıyla kabetti.
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  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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