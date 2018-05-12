Bugün günlerden şampi!..

Galatasaray bugün şampiyonluk yolunda çok kritik bir maça çıkıyor. Ligde zirvede ler alan Aslan, bugün Türk Telekom Stadı'nda Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
ZAFERE KİLİTLENDİLER
Saat 19.00'da başlayacak mücadelede Fatih Terim'in askerleri 3 puandan başka birşey düşünmüyor.
18 MAÇTA 17 GALİBİYET
69 puanı bulunan Galatasaray, son 2 haftada 4 puan aldığı taktirde 21. şampiyonluğuna ulaşacak. Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezasını dolduran Younes Belhanda, Evkur Yeni Malatyaspor maçında yeniden takıma dönecek. Türk Telekom Stadı'nda yaptığı son 18 lig maçında yenilmedi. Galatasaray bu süreçte 17 galibiyet elde etti. Cimbom, Süper Lig'de evindeki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Kasımpaşa karşısında almıştı.
SARI-KIRMIZI'LILARDA 3 OYUNCU SINIRDA
Galatasaray'da Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-Kırmızılı takımda Brezilyalı stoper Maicon Roque, Sinan Gümüş ve Ryan Donk bugün sarı kart görmeleri halinde son hafta Göztepe'ye karşı forma giyemeyecekler.
ZAFERE KİLİTLENDİLER
Saat 19.00'da başlayacak mücadelede Fatih Terim'in askerleri 3 puandan başka birşey düşünmüyor.
18 MAÇTA 17 GALİBİYET
69 puanı bulunan Galatasaray, son 2 haftada 4 puan aldığı taktirde 21. şampiyonluğuna ulaşacak. Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezasını dolduran Younes Belhanda, Evkur Yeni Malatyaspor maçında yeniden takıma dönecek. Türk Telekom Stadı'nda yaptığı son 18 lig maçında yenilmedi. Galatasaray bu süreçte 17 galibiyet elde etti. Cimbom, Süper Lig'de evindeki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Kasımpaşa karşısında almıştı.
SARI-KIRMIZI'LILARDA 3 OYUNCU SINIRDA
Galatasaray'da Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-Kırmızılı takımda Brezilyalı stoper Maicon Roque, Sinan Gümüş ve Ryan Donk bugün sarı kart görmeleri halinde son hafta Göztepe'ye karşı forma giyemeyecekler.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.