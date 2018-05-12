Beşiktaş'ın sezon başında bedelsiz olarak Real Madrid'den kadrosuna kattığı Pepe, Çin kulüplerinin radarında...

Bu sezon Beşiktaş'ın özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısında büyük pay sahibi olan Pepe için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanan Çin kulüpleri kesenin de ağzını açtı.

Pepe'nin bonservisi için Siyah-Beyazlı kulübe 20 milyon Euro teklif etmeye hazırlanan adı açıklanmayan Çin kulübü, bu transferi gerçekleştirmek için kararlı gözüküyor.

Mali anlamda sıkıntı yaşayan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alması zor gözüken Beşiktaş'ın buradan gelecek paraya sıcak bakması bekleniyor.