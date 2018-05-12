Akhisar sendromu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'a 3-2 yenilen Fenerbahçe'de büyük hüsran var... Ege temsilcisine bu sezon oynadığı 3 maçta da yenilen Sarı- Lacivertliler tam anlamıyla sendrom yaşanıyor.



ŞİMDİ TURA HAZIRLANIYORDU!

Şu anda çok sıkıntılı bir süreçten geçen Fenerbahçe bu sendromu yaşamasaydı bambaşka bir noktada olacaktı...Kanarya, ligde deplasmanda 1-0, Kadıköy'de ise 3-2 yenildiği Akhisar'dan 6 puan alsaydı, şampiyonluk için gün sayacaktı. Fener bu durumda Galatasaray'ın 3 puan gerisinde değil, 3 puan önünde olacak, iki maçta alacağı bir galibiyet, 1 beraberlikle şampiyonluğa ulaşacaktı. Sarı-Lacivertliler, Ege ekibini Türkiye Kupası'nda da devirseydi çifte kupayı müzesine götürecek ve efsane bir sezon yaşanacaktı. Böylesine büyük bir fırsatın bu sezon transfere 1 lira bile harcamayan, toplam kadro değeri 20 milyon Euro olan Akhisarspor önünde kaçırılması taraftarları çileden çıkardı.



KUPA HASRETİ NE ZAMAN BİTECEK?

Taraftarlar, Aykut Kocaman'ın bitmek bilmeyen takıntılarına, milyon Euro'lar kazanan futbolcuların amatörce hatalarına isyan bayrağı açtı. Tribünler, 4 yıla çıkan kupa hasretinin ne zaman sona ereceğini merakla bekliyor.