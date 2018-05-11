Spor Toto 1. Lig play-off ilk maçında Erzurumspor evinde Ümraniyespor'u konuk etti.

Mücadeleyi ev sahibi Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor 4-3 kazandı. Rövanş karşılaşması 15 Mayıs Salı günü Ümraniye'de oynanacak.

Karşılaşmada Türk futbolu adına bir ilk yaşandı. Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler VAR sistemini kullandı ve penaltı kararı verdi.





(Görüntü beINSports'tan alınmıştır)

TOP ELE ÇARPTI

Mücadele 2-2 devam ederken ev sahibi Erzurumspor etkili bir atak oluşturdu. Ceza sahasında içeriye çevrilen top Ümraniyesporlu oyuncunun eline çarptı.

Pozisyonu tam süzemeyen Arda Kardeşler, Video Yardımcı Hakem'e baş vurdu.





(Görüntü beINSports'tan alınmıştır)

HAKEM VAR'A BAŞ VURDU PENALTI VERDİ

Sahanın kenarında pozisyonu tekrar izleyen maçın hakemi, Erzurumspor'un lehine penaltı atışı kararı verdi.

Türkiye'de ilk kez yaşanan bu olay sonrası Mert Nobre, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.





(Görüntü beINSports'tan alınmıştır)