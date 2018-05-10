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Saray'da startı

’da ’ta yapılacak genel kurul öncesinde 4 başkan adayı , , ve bir araya geldi

Sarayda seçim startı
Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray bir yandan da heyecanı yaşıyor... 26 Mayıs'ta düzenlenecek genel kurul öncesinde 4 başkan adayı Mustafa Cengiz, Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu, dünkü Divan Kurulu toplantısında ilk kez bir araya geldi.

YÖNETİM LİSTELERİNİ TANITTILAR
4 aday da birlik beraberlik mesajları verirken, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, "Adaylar benim modetatörlüğümde bir araya gelerek projelerini anlatacak" dedi. Ardından tek tek kürsüye çıkan adaylar önce projelerini anlattı, ardından da yönetim listesindeki isimleri tanıttı. Öte yandan Galatasaray'ın borç alacak farkının 1 milyar 109 milyon lira olduğu açıklandı.



MAALESEF LİSELİ DEĞİL
Başkan , listesindeki Mahmut Recevik'i tanıtırken, "Maalesef liseli değil. Ama St.Joseph'li" ifadesini kullandı. Bu sözü nedeniyle tepki çeken Cengiz, "Espri yaptım" diyerek kendisini savundu.
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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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