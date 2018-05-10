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- maçı ne zaman? Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor maçı hangi kanalda?

1.Lig'e yükselme heyecanı başlıyor. Yükselme maçları çeyrek final ilk maçlarıyla başlayacak. Sporseverler - arasında oynanan maçı beklemeye koyuldu. Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor maçı ne zaman? Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor maçı hangi kanalda? Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor maçı saat kaçta?

TFF 1.Lige yükselme heyecanı başlıyor

Beyaz Grup'ta son hafta mücadelesinde Altay'a yenilerek zirveyi rakibine kaptıran ve ligi averajla 3. sırada bitiren , çeyrek finalde ilk maçta ligi 4. sırada tamamlayan ile kozlarını paylaşacak. 1. Lig'i kıl payı kaçıran Ziya Doğanlı Gümüşhanespor, ilk maçtan avantajı cebine koymak isterken, Urfaspor ev sahibi kullanmanın hesaplarını yapıyor.

Ligde iki takım arasında Gümüşhane'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 1-0 kazanırken, Şanlıurfa'daki müsabaka 1-1 tamamlanmıştı.

Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Şanlıurfa GAP Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Özgüç Türkalp yönetecek. Saat 19.00'dabaşlayacak.


Çeyrek finalde rakiplerini saf dışı bırakacak takımlar 18 ve 22 Mayıs'ta yarı finalde karşılaşacak. İki grupta yarı final turunu geçecek ekipler Spor Toto 1. Lig'e yükselecek üçüncü takım olmak için sahaya çıkacak.

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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe 08:38
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