;
Yol Durumu
  1. Arda Turan'a tarihi ceza!
  2. Burak Yılmaz'ın yeni takımı...

'dan

Milli sporcu , 'nda 46 kiloda kazandı.

Rukiye Yıldırımdan altın madalya

Avrupa Tekvando Federasyonu (WTE) tarafından düzenlenen Büyükler 10-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Rusya'da yapılıyor. 45 ülkeden 363 sporcunun mücadele ettiği Büyükler Avrupa Taekwondo Şampiyonası Rusya'nın Kazan şehrinde düzenleniyor.

Türkiye, şampiyonada 9 erkek ve 13 bayan olmak üzere toplam 22 sporcu ile mücadele veriyor.

Turnuva'nın 1. gününde alınan sonuçlar şöyle:

RUKİYE YILDIRIM AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU
Bayanlar 46 kiloda ülkemizi temsil eden finalde WT adına mücadele eden Hollandalı Dina Pouryounes'i 28-10 yenerek kazandı ve oldu.

DENİZ DAĞDELEN'DEN BRONZ MADALYA
Erkekler 54 kilo erkeklerde Deniz Dağdelen yarı finalde Rus rakibine 20-17 yenilerek kazandı ve Avrupa Üçüncüsü oldu.

4 SPORCUMUZ ELENDİ
Bayanlar 46 kiloda mücadele eden Ruhat Akalın de, 49 kiloda Zeliha Ağrıs da, 49 kiloda Merve Dinçel çeyrek finalde elenirken, erkekler 58 kiloda tatemiye çıkan Emircan Turan da ikinci turda şampiyonaya veda etti.

2. GÜNDE 6 SPORCUMUZ MÜCADELE EDECEK
Şampiyonanın ikinci gününde erkekler 63 kiloda Hakan Reçber ve 68 kiloda Kutay Çekem ile bayanlar 53 kiloda Zehra Döşüçukur ve İpek Çidem ile 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ve Tuğba Yılmaz madalya mücadelesi verecek.

Etiketler: , , , , , ,
  • 10 Mayıs 2018, Perşembe 17:25
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ