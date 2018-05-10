Ege'nin şirin kasabaları arasında yer alan Akhisar, tarihi bir başarıya elde ederek tarihinde ilk kez Avrupa Kupalarına katılmayı hedefliyor. Okan Buruk yönetimindeki Teleset Mobilya Akhisarspor eğer Fenerbahçe'yi mağlup edip Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olursa ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek. Fenerbahçe ise ligde şampiyonluk yarışını sürdürürken aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmek istiyor. Öte yandan Teleset Mobilya Akhisarspor'a yıldız oyuncusundan kötü haber geldi.

Fenerbahçe teknik patronu Aykut Kocaman maç öncesi yaptığı açıklamada; finale hak ederek geldiklerini ve hak ederek kupayı kazanmak istediklerini dile getirdi. Aykut Kocaman: "Sezonun ilk finali. Ligde şampiyonluk kaçarsa bunda bizi iki kere yenen Akhisar'ın da payı olacak. Bütün gücümüzle kupayı istiyoruz" diyerek lig maçlarına da gönderme yaptı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ FENERBAHÇE AKHİSARSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanacak Türkiye Kupası mücadelesi bu akşam 20:30'da başlayacak ve dev maç ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını ise Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: VOLKAN DEMİREL, ŞENER, ROMAN, SKRTEL, HASAN ALİ, MEHMET TOPAL, JOSEF, GİULİANO, AATİF, DİRAR, SOLDADO

AKHİSARSPOR: FATİH, MİGUEL LOPES, MUSTAFA YUMLU, CANER OSMANPAŞA, ÖMER BAYRAM, SİSSOKO, BİLAL KISA, SONER, LARSSON, MUĞDAT, PAULO HENRİQUE

Teleset Mobilya Akhisarspor'un yıldızı Evgen Seleznyov, sarı kart cezası nedeniyle Fenerbahçekarşısında Ziraat Türkiye Kupası finalinde forma giyemeyecek.